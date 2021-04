Após vacinação de quem tem mais de 60 anos, SP imunizará pessoas com comorbidades

Vacinação contra COVID-19 em pessoas na UBS Santo Amaro (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A coordenadora de Controle de doenças da Secretaria do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, afirmou que após a vacinação contra a9 do grupo de pessoas com mais de 60 anos o Plano Estadual de Imunização (PEI) seguirá orientação do Ministério da Saúde e a imunizará as pessoas com comorbidades de risco para a doença. Ela citou, por exemplo, pessoas que tenham diabetes, doenças renais e do pulmão.Nesta quarta-feira, 14, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a imunização do grupo com mais de 60 anos a partir do dia 29 de abril, a depender da produção e entrega de vacinas pela Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde.