Brasil tem quarto dia seguido de média de mortes por covid-19 acima de 3 mil

O Brasil chegou nesta terça-feira, 13, ao quarto dia consecutivo com uma média móvel diária de mortes por covid-19 acima de 3 mil, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número mais recente ficou em 3.051, levando em consideração a média dos dados dos últimos sete dias. Ao longo da última semana, 21.354 pessoas morreram em decorrência da doença.



Data Média móvel diária de mortes



12/04/2021 3.125 (recorde)

01/04/2021 3.119

11/04/2021 3.109

13/04/2021 3.051

10/04/2021 3.025

02/04/2021 3.006

31/03/2021 2.971

09/04/2021 2.938

08/04/2021 2.818

03/04/2021 2.800



Os dados diários nacionais são do consórcio de veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registradas 3.687 novas mortes pela covid-19, fazendo o total chegar a 358.718 vítimas.



A maior média móvel foi registrada nesta segunda-feira, 12, quando o número chegou a 3.125. Desde o sábado, 10, o dado está acima de 3 mil, o que ocorreu um total de seis dias em toda a pandemia, as seis vezes no mês de abril.



Mortes por covid-19 por mês no Brasil



Março (2020) - 202

Abril - 5.804

Maio - 23.335

Junho - 30.315

Julho - 32.912

Agosto - 28.947

Setembro - 22.371

Outubro - 16.016

Novembro - 13.263

Dezembro - 21.811

Janeiro (2021) - 29.558

Fevereiro - 30.484

Março - 66.868 (recorde)

Abril (até o dia 13) - 36.832



Os últimos 13 dias já somam mais óbitos (36.832) do que todos os outros meses da pandemia, com a exceção de março, quando o dado chegou a 66,8 mil vítimas. O número do mês passado ainda pode ser ultrapassado pelos registros de abril, com mais duas semanas e meia a serem transcorridas.



Os dados do consórcio apontam também 80.157 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total chegou a 13.601.566. Segundo o Ministério da Saúde, 12.074.798 pessoas recuperadas da doença e 1.166.771 segue em acompanhamento.



Consórcio reúne dados desde 8 de junho



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.