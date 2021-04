COVID-19: Em um ano, farmácias detectaram mais de 1 milhão de casos

Farmácias detectaram mais de 1 milhão de casos de COVID-19, desde abril do ano passado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Asatingiram o patamar dede casos dedetectados por testes rápidos, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (). Neste semana, os estabelecimentos também alcançaram a marca dede atendimentos.O serviço teve início no dia 28 de abril de 2020. Até o fim do ano passado, haviam sido aplicados pouco mais de dois milhões de, com cerca de 306 mil resultados positivos. "Em três meses e uma semana de 2021, tivemos três milhões de atendimentos e mais que o dobro de casos (723 mil)", aponta Sérgio Mena Barreto, CEO da entidade.A semana de 29 de março a 4 de abril contabilizou 292.396 mil testes realizados em 3.651 estabelecimentos, dos quais 71.212 foram positivos (24%). O porcentual acompanha a média registrada ao longo deste ano, bem superior aos 15% de 2020.Na análise geográfica, 11 Estados tiveram aumento na variação semanal de casos, contra 25 de duas semanas atrás. "Temos que considerar os efeitos das medidas de restrição mais rígidas impostas pelos estados, incluindo a decretação de feriados em cidades como São Paulo. Esses dados por unidades da Federação indicam a importância dos testes nas farmácias como instrumento para as autoridades de saúde aprimorarem o mapeamento e o controle da pandemia", observa Barreto.