Depois de acidente, polícia prende casal que aplicava golpe em farmácias

(foto: PCDF/Divulgação) trânsito com vítima, ocorrido na tarde de quinta-feira (8/4), na DF-420, rodovia da região. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um casal que aplicava golpes em farmácias para obter comprimidos de tarja preta. A polícia chegou à dupla depois de um acidente decom vítima, ocorrido na tarde de quinta-feira (8/4), na DF-420, rodovia da região.









“Quando abordamos a motorista, percebemos que ela estava dopada, provavelmente sob efeito de medicamentos fortíssimos. Dentro do carro, econtramos 82 comprimidos, alguns de uso controlado, incluíndo morfina Ela também transportava a filha, de apenas um ano.





Golpes





Ao dar início à investigação para descobrir a procedência dos comprimidos, os agentes descobriram que ela e o marido davam golpes em diversas farmácias no DF. "Eles pegavam a medicação no balcão da farmácia, e no trajeto até o caixa, trocavam as caixas de medicamentos por caixas vazias, algumas delas contendo grãos de feijão”, afirma o delegado-chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.





Junto do companheiro, um americano de 40 anos, ela se viciou no uso de medicamentos de uso controlado e para obtê-los, o casal diversificava a forma de aplicar os golpes e falsificava as receitas. “A forma mais comum era receberem a medicação no balcão das farmácias e no trajeto até o caixa, trocavam as caixas originais por outras caixas de remédios já usados, e contendo no interior grãos de feijão. Deixavam a caixa com o feijão no caixa. Alegavam que iriam pegar o dinheiro no carro e furtavam as caixas com os remédios. Este golpe era aplicado pelo casal em todo o Distrito Federal, havendo dezenas de ocorrências registradas”, afirma o investigador.





A dupla vai responder pelos furtos e por falsificar as receitas. A mulher irá responder também por dirigir dopada pelo uso dos medicamentos. Se somadas as penas, ela pode pegar até 12 anos de reclusão. O homem também foi autuado por furto e falsificação, sujeito a pena mínima de cinco anos de detenção para cada crime.