Site calcula quando você será vacinado contra a COVID-19

O site usa dados oficiais sobre coronavírus para fazer os cálculos (foto: Reprodução Agência Brasil) Ministério da Saúde enviou, nesta quinta-feira (8/4), um lote com 478.150 doses de imunizantes para Minas Gerais, sendo 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac. Esta remessa irá vacinar "trabalhadores da saúde, idosos de 70 a 74 (segunda dose) e 65 a 69 anos, e profissionais das Forças de Segurança”, conforme o governador Romeu Zema. enviou, nesta quinta-feira (8/4), um lote com 478.150 doses depara, sendo 257.750 dae 220.400 da. Esta remessa irá vacinar "trabalhadores da saúde, idosos de 70 a 74 (segunda dose) e 65 a 69 anos, e profissionais das Forças de Segurança”, conforme o governador





Apesar dos avanços na vacinação, vários brasileiros se perguntam quando poderão receber a dose. Por isso, o site “Quando Vou Ser Vacinado ” tem a proposta de calcular esta data.

O cálculo é simples: o internauta preenche idade, estado, se tem alguma comorbidade e profissão. Os dados são coletados diariamente pelo @coronavirusbra1/.

O site é gratuito (foto: Reprodução )





“Atualizamos diariamente nossos dados com a média de 7 dias de vacinação por estado, esses dados são coletados diariamente pelo @coronavirusbra1. A projeção da população brasileira e o recorte dos estados por idade são dados disponibilidados pelo IBGE.Para os grupos prioritários, leva-se em consideração a estratégia de vacinação contra Influenza/H1N1 de 2020 disponibilizado pelo DataSUS”, esclarece o site.





No site, os criadores deixaram um perfil no Twitter, @altendorfme, para “Dúvidas, opiniões ou ajustes no cálculo de previsão”. Renan Altendorf fez uma thread explicando como funciona a plataforma. Veja: