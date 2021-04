Dr. Jairinho disse no Dia das Crianças: 'Temos que dar exemplo para filhos'

Dr. Jairinho, preso na manhã desta quinta-feira (8/4), durante live da campanha de Marcelo Crivella, no ano passado (foto: Reprodução/redes sociais )

Jairo Souza Santos Júnior, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), preso na manhã desta quinta-feira (8/4), participou de uma live para pedir votos ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, durante a campanha eleitoral do ano passado. A transmissão foi feita no Instagram e, Jairinho, então líder do governo na Câmara dos Vereadores do Rio, elogiou a atuação de Crivella no combate à pandemia.





“Sou médico de formação, prefeito, e tive a oportunidade de ver o senhor à frente desse processo. No final de tudo, o pessoal me perguntava até se o senhor tinha diploma de Medicina. Estava dando é aula, ensinando como que as coisas aconteciam. Então passamos por momentos difíceis juntos (...). E os momentos difíceis fazem com que nos unamos. O exemplo dá o costume, né prefeito? Então a gente tem que dar o exemplo e aí isso daí vai levando para nossas gerações, para nossos filhos”, disse ele.





Caso Henry





Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca, Rio) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (04/04), mandado de prisão temporária contra o casal Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros . O inquérito apura a morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, no dia 8 de março. A criança era filha de Monique e enteada de Jairinho. Para a polícia, o menino morreu após ser agredido pelo político.





O casal ficará preso, inicialmente, por 30 dias, sob alegação de estarem atrapalhando as investigações, intimidando testemunhas e combinando versões.

