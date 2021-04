Queiroga: Esperamos que Butantan possa ter capacidade de produção restabelecida

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira, 7, esperar que o Butantan tenha a capacidade de produção de vacinas restabelecida. A declaração foi dada no mesmo dia em que circulou a informação de que escassez de insumos - o chamado IFA - pode impossibilitar a fabricação de cinco milhões de doses da Coronavac, metade do previsto para o mês.



"Dificuldade de vacina não é só no Brasil; é hora de união nacional", afirmou Queiroga, após um jantar com empresários, ministros e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite desta quarta-feira, 7, em São Paulo. Ele reconheceu a dificuldade de se conseguir vacinas, mas apelou para os esforços diplomáticos.



Queiroga disse ainda ter ouvido dos empresários que eles trabalharam junto com o governo para modernizar o sistema de saúde.