'Estamos selecionando vírus mais transmissíveis', alerta Atila Iamarino

Atila Iamarino: 'Evolução é implacável' (foto: TV cultura/Divulgação) mutações nunca encontradas anteriormente. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) detectaram uma nova variante do coronavírus potencialmente perigosa em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana . Duas amostras, das 85 avaliadas, continham a presença de um conjunto de 18nunca encontradas anteriormente.





Ainda não se sabe, porém, se essa variante tem maior transmissibilidade ou é mais agressiva no paciente. Mas, a divulgação da descoberta já repercutiu entre especialistas. O biólogo e divulgador científico Atila Iamarino afirma que sem um plano de ação federal, vírus mais transmissíveis e com maior poder de reinfecção estão sendo selecionados.

“Enquanto o plano de ação federal for promover o contágio, o que coloca vulneráveis, curados e vacinados em contato com o coronavírus, teremos variantes sendo geradas. Evolução é implacável e estamos selecionando vírus mais transmissíveis e que reinfectam”, disse ele em uma postagem no Twitter.

Enquanto o plano de ação federal for promover o contágio, o que coloca vulneráveis, curados e vacinados em contato com o coronavírus, teremos variantes sendo geradas. Evolução é implacável e estamos selecionando vírus mais transmissíveis e que reinfectam.https://t.co/oTlMnPt2pH %u2014 Atila Iamarino (@oatila) April 7, 2021





Outra que se manifestou a respeito da nova variante foi a biomédica e neurocientista Mellanie Fontes-Dutra. Ela alerta para o fato das variantes estarem se adaptando e diz que é preciso controlar a transmissão.

%uD83E%uDDA0Recebendo a denominação de P.4, essa variante que circula em BH apresenta 18 novas mutações, algumas compartilhadas com a P.1, P.2 e B.1.351.



Lembram do que conversamos sobre as variantes estarem se adaptando? Precisamos controlar a transmissão. Isso é imperativo https://t.co/j1aoJUh44k %u2014 Mellanie Fontes-Dutra, PhD %uD83D%uDC89%uD83D%uDE37 (@mellziland) April 7, 2021

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte