Confira o resultado da Quina 5534 e Lotofácil 2200

Quina sorteou prêmio no valor de R$ 2,4 milhões (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (7/4), os concursos 5534 da Quina e o 2200 da Lotofácil. Os prêmios pagaram mais de R$ 6 milhões. Os sorteios foram realizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Veja os números:

Lotofácil no valor de R$ 4.000.000,00

01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25

A quantidade de ganhadores você confere aqui.





Quina no valor de R$ 2.400.000,00

17 - 32 - 41 - 58 - 69

A quantidade de ganhadores você confere aqui.

Mega-Sena de R$ 22 milhões

No último sorteio da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (6/4), nenhum apostador acertou as seis dezenas. Portanto, o prêmio previsto para o sorteio da Mega-Sena 2360, nesta quinta-feira (6/4), é de R$ 22 milhões.

A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pela Caixa. A aposta simples custa R$ 4,50.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte