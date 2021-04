Câmara abre ordem do dia com votação de PL sobre venda de vacina para empresas

Os deputados iniciaram os trabalhos no plenário da Câmara nesta terça-feira, 6, apreciando um requerimento de urgência urgentíssima para o projeto que libera a compra de vacinas contra covid-19 por empresas.



Esse tipo de pedido é usado para medidas consideradas de relevante e inadiável interesse nacional e, com esse dispositivo, são dispensadas formalidades regimentais, para acelerar o processo de tramitação. Aprovado o requerimento, o projeto poderá entrar automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata.



O projeto tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas a oposição está contra e deve obstruir a votação.