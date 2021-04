Inscrições do Sisu 2021 estão abertas; saiba como participar

Estudantes que fizeram o Enem 2020 já podem se cadastrar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona candidatos para ingresso nas universidades públicas do País a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgadas no último dia 29. As inscrições começam nesta terça-feira, 6, e vão até as 23h59 da sexta-feira, dia 9. Todo o processo ocorrerá no site do Sisu (https://sisu.mec.gov.br), e o resultado será divulgado a partir do dia 13 de abril.



O Sisu, criado pelo Ministério da Educação (MEC), também deve suprir a lacuna deixada pela primeira edição do Prouni, que concede bolsas em universidades privadas, e do Fies, programa de financiamento estudantil. Com o adiamento do Enem 2020 por conta do coronavírus, os estudantes perderam a chance de se cadastrar nos outros dois programas nacionais de ingresso ao ensino superior, suspensos no primeiro semestre deste ano. Novas edições, no entanto, já foram confirmadas pelo MEC.



Ainda que menos afetado pela postergação da prova, o Sistema de Seleção Unificado também sofreu impactos. Como reflexo, algumas universidades ficaram de fora do sistema de seleção e, neste ano, 110 instituições estão cadastradas para a oferta de vagas.



Para não perder nenhuma data do Sisu, confira o calendário completo e mais informações sobre a seleção a seguir.



Datas do Sisu 2021



- O processo de inscrição e seleção do Sisu acontece ao longo do mês de abril.



- 6 a 9 de abril - Período de inscrições;



- 13 de abril - Resultado da chamada regular;



- 13 a 19 de abril - Prazo para participar da lista de espera;



- 14 a 19 de abril - Matrícula da chamada regular;



- 23 de abril - Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.



Regras para participar do Sisu 2021



Para se inscrever no Sisu, o estudante precisa ter feito o último Enem e ter obtido nota maior que zero na redação. Não podem participar estudantes chamados de "treineiros", isto é, aqueles que ainda estejam cursando ou não tenham concluído o ensino médio, segundo a definição do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O processo seletivo do Sisu acontece duas vezes ao ano com chamamento para universidades públicas do Brasil. Com uma única inscrição, os candidatos podem escolher duas opções de curso em instituições federais de todo o País. Os estudantes são selecionados de acordo com a nota do Enem, que leva em conta o número de vagas de cada curso, nota de corte, a modalidade e a concorrência.



As instituições de ensino também podem adotar notas mínimas e pesos diferentes para as quatro áreas de conhecimento do Enem - Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática. Em um curso de Física, por exemplo, não é incomum que se atribua mais peso à nota de Ciências da Natureza e uma nota mínima para Matemática, por exemplo.



Assim que o resultado é divulgado, o estudante selecionado para a sua primeira ou segunda opção deve ficar atento aos prazos para fazer a matrícula. Há, ainda, a opção da lista de espera. Nesta, só pode participar quem não foi selecionado em nenhuma das opções na chamada regular.



Notas de corte



Para auxiliar no monitoramento da própria inscrição, o estudante pode usar como referência a nota de corte do curso desejado - menor nota para ficar entre os candidatos potencialmente selecionados. Ela é calculada uma vez por dia pelo Sisu e só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.



Uma das universidades mais disputadas do País, a USP teve algumas das notas de corte mais altas na última edição do Sisu. O curso de Engenharia Aeronáutica, em São Carlos, teve a maior nota registrada, com 857,84 pontos na modalidade de ampla concorrência e 815,56 pontos em cotas.



O curso de Relações Internacionais, em São Paulo, ficou em segundo lugar na USP com nota de corte de 831,67 em ampla concorrência e de 774,31 em cotas. Já a nota de corte de Medicina, em Bauru, bateu 827,86 pontos em ampla concorrência e 772,32 em cotas. O curso de Medicina, aliás, costuma ser um dos mais disputados em todo o Sistema de Seleção Unificado.



Para conferir as notas de corte, o candidato pode acessar o site do Sisu ou checar o resultado das edições passadas para ter um parâmetro. Alguns estudantes usam tipos de simulador do Sisu para estimar suas notas e calcular o desempenho.



Como se inscrever no Sisu 2021



1. Faça o Login Único do governo federal, O acesso ao sistema de inscrição do Sisu deve ser feito com o Login Único do governo federal.



2. Confirme seus dados. Antes de começar, a organização do Sisu recomenda que você confira seus dados. A ideia é garantir que estejam corretos e atualizados. Assim que a confirmação estiver completa, você pode começar a sua inscrição.



3. Efetue a inscrição. Assim que você atualizar suas informações pessoais, é hora de começar a inscrição. Em uma nova tela, você deve escolher até duas opções de curso. Depois, é só clicar em "fazer inscrição na 1ª opção". É também nesse espaço que você poderá acompanhar o status do cadastro durante todo o processo seletivo.



4. Pesquise e conheça as vagas. Em um campo com lupa, você vai pesquisar as vagas disponíveis nas universidades cadastradas para a opção de curso que você marcou. Você pode filtrar pelo nome do município, nome da instituição e nome do curso. Assim que obtiver o resultado das buscas, você poderá conhecer os detalhes e as modalidades disponíveis clicando em cada opção.



5. Escolha a modalidade. As modalidades de inscrição nada mais são do que o tipo e vaga para o qual você vai concorrer. Você vai encontrar três delas: ampla concorrência, lei de cotas e ação afirmativa. Em cada uma, a nota de corte - a menor nota para ficar entre os selecionados - varia. A organização do Sisu recomenda atenção redobrada na leitura de cada descrição: observe, por exemplo, as informações de como comprovar as ações afirmativas na matrícula, caso seja selecionado. Ao definir a opção viável, clique em "escolher esta modalidade".



6. Confirme a inscrição. O último passo é conferir as informações do curso e da modalidade que você escolheu, assim como a documentação que vai ser exigida pela universidade no momento da matrícula. Se tudo estiver correto, clique em "confirmar minha inscrição". Depois que a sua inscrição estiver confirmada, você vai voltar para a página inicial, onde poderá consultar todos os dados escolhidos e cadastrados. E lembre-se: durante o período das inscrições, que vão até sexta-feira, dia 9, você poderá alterar suas opções. Após esse prazo, o registro final será o da última atualização.