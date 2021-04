Petrobras: R$ 76 mi de recursos de leniência serão destinados ao combate à covid

A Petrobras anunciou a destinação de R$ 76 milhões em recursos para ações voluntárias de combate à pandemia da covid-19. De acordo com a empresa, parte do montante é proveniente de recursos que a companhia recuperou em um acordo de leniência assinado recentemente. O dinheiro será destinado a ações como a doação de cestas básicas para famílias em situação de extrema pobreza, e à compra de usinas de produção de oxigênio para hospitais. Desde o ano passado, a estatal já destinou R$ 100 milhões em ações de combate à pandemia.



Em comunicado, a petroleira informa que 180 mil cestas básicas serão doadas entre os meses de abril e de junho para 60 mil famílias que estejam em condições de vulnerabilidade social. São elegíveis as famílias cadastradas em projetos sociais e ambientais apoiados pela empresa ou que vivam em áreas vizinhas às suas unidades.



No caso das usinas, a empresa pretende comprar 12 pequenas unidades de produção de oxigênio que abastecerão a hospitais públicos. De acordo com a Petrobras, cada unidade fornecerá gás medicinal suficiente para abastecer 20 leitos de UTI.



Serão beneficiados os Estados onde a Petrobras tenha operações, e dentro deste grupo, terão prioridade os que estiverem com taxas mais críticas de contaminação e mortalidade pela covid-19. Os mesmos critérios serão utilizados pela estatal para doar cilindros de oxigênio.



Em nota, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirma que a empresa considera fundamental aumentar a oferta de oxigênio e também alimentar famílias colocadas em situação de vulnerabilidade pela pandemia. "Não podemos ficar inertes diante do sofrimento imposto pela covid. Estamos desenvolvendo outras iniciativas, usando recursos que nos foram subtraídos no passado em benefício da sociedade", diz o executivo.



A Petrobras afirma que em 2020, primeiro ano da pandemia, destinou R$ 23 milhões para ações de combate à covid-19, com a doação de materiais de higiene, testes de detecção da doença, combustível para veículos do sistema de saúde e botijões de gás para famílias vulneráveis. Em fevereiro deste ano, a companhia entrou na iniciativa "Juntos pelo Amazonas", e doou, com outras empresas, uma usina de oxigênio para Manaus.



Além disso, a estatal destaca a criação de uma frente de pesquisas científicas para identificar soluções no enfrentamento à pandemia. O grupo desenvolveu protótipos de ventiladores pulmonares de custo mais baixo que os convencionais.