Criança de 3 anos é baleada em tentativa de assalto

A criança foi levada pelos pais ao 3º Grupamento de Bombeiro Militar, no SIA (foto: CBM-DF) assalto, no Distrito Federal, na tarde deste sábado (03/04). O menino foi transportado ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) e passa bem. Uma criança de 3 anos levou um tiro de raspão durante uma tentativa de, no Distrito Federal, na tarde deste sábado (03/04).









Após o ferimento, os pais do garoto o levaram até o 3º Grupamento de Bombeiro Militar, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), onde foi atendido e transportado pela equipe ao Hospital de Base consciente, orientado e estável. A Polícia Civil do DF foi acionada para o local.