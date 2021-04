SP inicia nesta Sexta-Feira Santa imunização de idosos de 68 anos

Começou nesta Sexta-Feira Santa, 2, a vacinação de idosos de 68 anos contra a covid-19. Em razão do feriado nacional, cada município adota regras próprias sobre locais que estarão abertos para imunização. Na capital paulista, quem quiser se vacinar nesta sexta-feira ou no sábado, 3, pode procurar um dos 19 drive-thrus espalhados pela cidade ou uma das 80 UBSs/AMAs integradas para a imunização.



Nesses dois dias, os drive-thrus estarão abertos apenas para a aplicação da primeira dose. A partir de segunda-feira, 5, toda a rede de vacinação da cidade estará disponível a todos que estejam dentro dos grupos que estão sendo vacinados.



Na última quarta-feira, 31, o governo de São Paulo anunciou a antecipação da vacinação em aproximadamente 340 mil idosos com 68 anos. O grupo estava previsto para ser imunizado inicialmente a partir de segunda-feira, 5.



Por ser feriado nacional, antes de se dirigir a uma unidade que realiza a imunização no Estado paulista, é importante que a pessoa verifique se o local estará aberto e qual o horário de atendimento. É possível que seja solicitado o agendamento prévio.



Cadastro Vacina Já



Diferentemente de outros municípios, na capital paulista não é necessário agendamento para tomar a vacina, desde que a pessoa esteja dentro do grupo a receber a imunização no momento.



Embora não seja obrigatório e não garanta a vacinação, o pré-cadastro no site Vacina Já ajuda a agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização. No dia da vacinação, basta o idoso apresentar um documento de identificação com data de nascimento e Cadastro de Pessoa Física (CPF).



Mesmo após receber as duas doses da vacina, as pessoas devem manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos.



Veja onde se vacinar na cidade de São Paulo:



AMAs/UBSs Integradas

Funcionamento das 7 horas às 19 horas. A lista com os endereços das unidades pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509



19 drive-thrus

Funcionamento de segunda a sexta, das 8 horas às 17 horas. Neste sábado, também, abrirá, no mesmo horário, para atender a nova faixa etária.



ARENA CORINTHIANS

Avenida Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4



IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente



AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 - Portão 9, entrada KRF



CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781- na parte superior do Clube



MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)



ESTÁDIO DO MORUMBI

Avenida Giovanni Gronchi, 1920 - Portão 15



COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413



PARQUE VILLA LOBOS

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 - Alto de Pinheiros



CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 - Jardim Luzitânia



SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5555 - Aricanduva - Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 -



CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38



CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 - Jardim América



SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Avenida Regente Feijó, 1739 - Tatuapé, São Paulo



HOSPITAL DOM ALVARENGA

Avenida Nazaré, 1361 - Ipiranga



SHOPPING INTERLAGOS

Avenida Interlagos, 2255 - Estacionamento Subsolo, portão 5 - Interlagos



SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1695 - Pq Alves de Lima



SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3012 - Itaim Paulista



MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N - Estacionamento G2 Mais Shopping - Santo Amaro



SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451



Mais informações sobre a vacinação podem ser conferidas no seguinte endereço na internet: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599