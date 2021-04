COVID-19: variante identificada em Sorocaba pode ter origem local

Variantes foi encontrada em uma paciente de 34 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O diretor do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Paulo Menezes, afirmou nesta quarta-feira, 31, que uma novado coronavírus foi identificada em, no interior do Estado.O material genético do vírus foi analisado e, embora sejaà variante sul-africana, não foi descartada a chance de ser uma nova cepa. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, "também existe a possibilidade de que seja já uma evolução da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul".A cepa foi detectada em uma mulher de 34 anos, que apresentou um quadro leve da doença. Ela não tinha histórico de viagens recentes. As variantes do Reino Unido e de Manaus também já foram detectadas no município.

Membros do Centro de Contingência da Covid, do governo de São Paulo, afirmaram durante coletiva nesta quarta-feira, 31, que a nova variante do coronavírus ainda não representa um perigo alarmante.

Na avaliação apresentada, a mutação identificada seria similar àquela registrada na África do Sul, mas informações preliminares apontam para a possibilidade de que ela seja uma evolução natural da variante brasileira P.1.

"Precisamos determinar qual a real incidência desta nova variante, porque até o momento é um caso no universo de pandemia da P.1. Se for só um [caso], são as medidas que estão em andamento. Fora isso, é o acompanhamento genômico e sequenciamento para acompanhar o surgimento dessas novas variantes, o que é esperado para esse momento", afirmou Dimas Covas.A paciente na qual a mutação foi identificada não viajou à África do Sul ou teve contato com qualquer pessoa daquela região, o que fortaleceria a tese de que a variação é uma evolução da P.1. Também foram encontradas "assinaturas" da cepa original do coronavírus, o que indicaria uma origemda variante.Ainda na semana passada, pesquisadores da Fiocruz alertaram para a circulação de novas mutações dano país, mas em uma quantidade pequena das amostras, o que não configuraria ainda o surgimento de novas variantes. "Vale ressaltar que as novas mutações foram, até o momento, detectadas em baixa frequência, apesar de encontradas em diferentes Estados", afirmou a virologista Paola Cristina Resende.

De acordo com Covas, a situação da paciente de Sorocaba e dos familiares tem sido acompanhada pela Secretaria de Saúde e pela Vigilância Sanitária. Ainda não se sabe qual seria o grau de contágio, transmissão e letalidade da nova variante.