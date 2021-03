Estado de SP antecipa vacinação de idosos com 68 anos para sexta-feira, dia 2

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, dia 31, a antecipação da vacinação contra a covid-19 para pessoas com 68 anos de idade para a próxima sexta-feira (2). A vacinação deste grupo, estimado em 340 mil pessoas, havia sido anunciada inicialmente para segunda-feira, 5.



Está mantida a previsão de início da vacinação das Forças de Segurança Pública, cerca de 185 mil pessoas, a partir do dia 5 de abril e para profissionais da Educação com mais de 47 anos, cerca de 350 mil pessoas, a partir do dia 12 de abril.



O governador de São Paulo afirmou também que os postos de vacinação passarão a coletar doações de alimentos não perecíveis, repassados à famílias carentes, e fez pedido para que as pessoas que vão se vacinar levem um quilo de alimento não perecível.



De acordo com o vacinômetro, o governo estadual já aplicou 6.060.872 doses de vacinas contra a covid-19. Cerca de 3 milhões de pessoas receberam apenas a primeira dose e 1,5 milhão receberam ambas.