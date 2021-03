Transmissão de COVID-19 ocorre basicamente de pessoa para pessoa, diz OMS

Diretora da OMS diz que transmissão da COVID-19 ocorre, em menor dimensão, por superfícies contaminadas (foto: LOIC VENANCE / AFP)

A diretora-assistente da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariangela Simão, destacou que ada COVID-19 ocorre sobretudo de, e também, em menor dimensão porDe acordo com Jarbas Barbosa da Silva Junior, diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde, acontra o vírus é muito importante, mas é "uma." Segundo ele, o que "salva vida no curto prazo" é evitar contaminação, por várias medidas, entre elas o distanciamento social, uso de máscaras de forma bem disseminada e cuidados de higiene pessoal. Eles realizaram os comentários em evento pela internet promovido pela Organização Mundial de Saúde.Em comentários a Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), o diretor-geral do órgão multilateral, Tedros Adhanom, pediu quesobre a origem do novo coronavírus sejam feitas, de forma a complementar o estudo feito pela OMS, divulgado nesta terça-feira, 30.", disse Tedros, após deixar claro que a pesquisa conduzida pelos especialistas que viajaram à Wuhan, na China, ainda não foi capaz de confirmar a origem do sars-cov-2, apesar de "importantes avanços" terem sido alcançados."Encontrar aleva tempo e devemos ao mundo confirmar a fonte das infecções, para que possamos tomar medidas coletivas para reduzir o risco de isso acontecer novamente. Nenhuma pesquisa pode fornecer todas as respostas", completou Tedros, segundo nota da OMS enviada hoje.