Anvisa nega certificação de fábrica da vacina indiana Covaxin

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) indeferiu os pedidos de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da Bharat Biotech International Limited, que desenvolve a vacina indiana Covaxin, contra covid-19. A negativa consta de duas resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 30.



Representantes da agência reguladora brasileira estiveram na Índia no começo de março para inspecionar a fábrica. A Certificação de Boas Práticas de Fabricação é um requisito obrigatório a ser cumprido pelo laboratório para que a Anvisa autorize o registro definitivo ou uso emergencial de uma vacina.



O Ministério da Saúde comprou 20 milhões de doses da Covaxin e esperava receber 8 milhões já neste mês. A Bharat Biotech é representada no Brasil pela Precisa Medicamentos. Para conseguir a certificação, a empresa terá de cumprir exigências da Anvisa e fazer novo pedido de análise à agência reguladora.