Saúde autoriza mais de 2 mil leitos de UTI para atendimento de pacientes de covid

O Ministério da Saúde autorizou novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento exclusivo dos pacientes covid-19 no País e o pagamento de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da covid-19 aos Estados, Distrito Federal e Municípios, referentes ao primeiro trimestre de 2021. As portarias, que autorizam mais de dois mil leitos no total, estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 29, e beneficiam vários Estados e municípios.