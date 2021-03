Moradores de Ubatuba colocam fogo em pneus para barrar entrada de turistas

(foto: Protesto durou cerca de duas horas na Rodovia Oswaldo Cruz, uma das principais vias de acesso à cidade)

Moradores deno, resolveram radicalizar e bloquearam a entrada da cidade para evitar que turistas entrassem, durante noite dessa sexta-feira (26/3). Ose montaram uma barricada, na, que dá acesso à cidade.

Tempo fechou em Ubatuba! Os moradores fecharam a entrada da cidade para q os turistas não entrem no feriadão. Moradores fazendo o q os governantes deveriam ter feito! Não tem hospital pra morador! pic.twitter.com/QbJrzqQJMc %u2014 Hide Estork CCoelho ,%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDFA (@hmestorkccoelho) March 27, 2021

A preocupação dos moradores é que a cidade fosse tomada por turistas da capital paulista por causa do feriadão antecipado pelo Governo de São Paulo. O bloqueio, segundo a Polícia Militar da cidade, durou até cerca de duas horas, encerrando no início da madrugada deste sábado.Vídeos e fotos do bloqueio repercutiram nas redes sociais. "Tempo fechou em Ubatuba! Os moradores fecharam a entrada da cidade para q os turistas não entrem no feriadão. Moradores fazendo o q os governantes deveriam ter feito! Não tem hospital pra morador!", postou a usuária do Twuitter, Hide Estork CCoelho.

