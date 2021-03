Média de mortes por COVID-19 no Brasil alcança 100 pessoas por hora

Hospitais estão super lotados e alguns já superaram a capacidade de receber novos pacientes (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Hospitais estão super lotados e alguns já superaram a capacidade de receber novos pacientes (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Com 3,6 mil óbitos em decorrência daem 24 horas, o Brasil atingiu na sexta-feira, 26, um novo recorde de vítimas da doença em um só dia, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.O número equivale a 150 registros por hora ao longo do último dia. O total de mortes pelo novono País chegou nesta sexta-feira a 307.326.Dezenove das 20 maiores marcas de mortes da pandemia até aqui foram alcançadas em. O número de vítimas desta sexta-feira é o segundo a passar da marca de 3 mil, após 3.158 óbitos terem sido registrados na terça-feira.O Brasil vive o pior momento da, com avanço nos dados de casos, internações e mortes em decorrência da doença.A média móvel diária deficou em 2.400 nesta sexta-feira - 100 por hora, a maior de toda a pandemia. O dado leva em consideração registros dos últimos sete dias para avaliar a tendência da curva no Brasil.A média está acima de 2 mil desde o dia 17 de março. Na prática, o número indica que 16.801 morreram de covid-19 na última semana, o maior número para um período de sete dias desde o surgimento da doença no País.Os números desta sexta-feira, reunidos pelo consórcio da imprensa, sofreram influência da alta recorde em São Paulo, que registrou 1.193 óbitos pela doença. No Rio Grande do Sul, o número ficou em 408, seguido por 316 em Minas Gerais. Em Santa Catarina, foram 210 vítimas, e o dado ficou em 200 em Goiás e 195 no Rio de Janeiro.Vários Estados relataram a inclusão de dados represados - incluindo Goiás, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os motivos incluem desde avanços da investigação de óbitos até mudanças no registro do Ministério da Saúde (das quais o governo já recuou) e instabilidade no sistema.Medicamentos para intubação de pacientes com a covid-19 podem faltar em 1.316 municípios do Brasil nos próximos dias. O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), após contato com 2,6 mil prefeituras entre os dias 23 e 25 de março.Metade dos municípios que responderam à pesquisa indicou que há risco iminente de o hospital local ficar sem medicamentos do kit intubação nesta semana. O Fórum Nacional de Governadores já havia alertado para o risco de "um colapso dentro do colapso".