Quatro cemitérios de São Paulo passam a realizar sepultamentos até as 22h

Quatro cemitérios públicos da cidade de São Paulo passaram a realizar sepultamentos até as 22 horas a partir da noite desta quinta-feira, 25. A decisão da Prefeitura visa a "otimizar o serviço de sepultamento diário, a fim de amenizar o sofrimento dos familiares e garantir dignidade no momento do sepultamento", explicou a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB).



Os sepultamentos noturnos são realizados nas unidades da Vila Formosa, na zona leste, São Luiz, na zona sul, Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, e São Pedro, zona leste. Outros 18 cemitérios públicos seguem realizando sepultamento até as 18 horas.



A Prefeitura de São Paulo disse ter contratado 50 novos sepultadores, que iniciarão o trabalho de auxílio nas unidades em que o tempo de sepultamento será estendido. O Estado de São Paulo passa pelo seu pior momento na crise da covid-19 e tem média de 475 óbitos em decorrência da doença por dia. Na cidade de São Paulo, a média está em 150 vítimas diárias.