Quina 5524, Lotofácil 2190 e outras loterias; veja o resultado

Quatro loterias foram sorteadas nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (25/3), os concursos 2190 da Lotofácil, 5524 da Quina, 1617 da Timemania e o 435 do Dia de Sorte. Somando as quatro loterias, o valor chega a R$ 10,4 milhões. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas:

Lotofácil no valor de R$ 4.000.000,00

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 23 - 24

A quantidade de ganhadores você confere aqui.

Quina no valor de R$ 5.100.000,00

09 - 34 - 42 - 54 - 64

A quantidade de ganhadores você confere aqui.

Timemania no valor de R$ 800.000,00

05 - 22 - 27 - 31 - 54 - 71 - 74

Time do Coração: Avaí/SC

A quantidade de ganhadores você confere aqui.

Dia de Sorte no valor de R$ 500.000,00 08 - 07 - 14 - 21 - 23 - 26 - 30 Mês de Sorte: Janeiro A quantidade de ganhadores você confere aqui.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte