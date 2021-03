Veja vídeo: mulher escapa ilesa depois de tiroteio dentro de loja

(foto: Reprodução/Youtube) tiros no interior do estabelecimento. Uma mulher, que aguardava atendimento, ficou em meio ao tiroteio (veja no vídeo abaixo). Câmeras de segurança de uma loja no Bairro São Cristóvão, em São Luís do Maranhão, flagraram o momento em que dois homens dão início a uma troca deno interior do estabelecimento. Uma mulher, que aguardava atendimento, ficou em meio ao tiroteio (veja no vídeo abaixo).









A mulher, que estava sentada, não conseguiu sair a tempo do local. Em pânico, a única reação dela é cobrir o rosto com as mãos, enquanto as balas passam ao lado. Assim que notou uma oportunidade, ela se jogou no chão e se escondeu atrás de uma mesa. Apesar de parte da loja ter ficado destruída, ninguém se feriu.





O ladrão conseguiu fugir. De acordo com a polícia do município, o criminoso tem 42 anos. Ele e um comparsa estariam cometendo vários assaltos pela região usando um carro vermelho.





Posteriormente, os policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar conseguiram localizar a dupla no bairro Cidade Operária, mas um deles acabou fugindo. O assaltante que aparece nas imagens, contudo, foi detido e levado para a Delegacia da Cidade Operária.