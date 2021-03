COVID: novos dados mostram que vacina da AstraZeneca tem eficácia de 76%

(foto: AFP / HAZEM BADER)

A AstraZeneca divulgou novos dados do ensaio clínico da sua vacina contra a COVID-19, dizendo que o imunizante foi 76% eficaz na prevenção de quadrosda doença, em uma análise mais completa dos resultados do estudo do que os publicados anteriormente.A farmacêutica disse que os números maissobre a eficácia da vacina foram baseados em uma análise de 190 casos sintomáticos de COVID-19 no ensaio, 49 a mais do que a empresa havia analisado antes. A despeito dos casos adicionais, o desempenho da vacina ficou em linha com o que havia sido relatado pela AstraZeneca inicialmente.A farmacêutica atraiu críticas no início desta semanas, após fornecer dadosdo ensaio clínico que indicaram uma eficácia de 79% da vacina em 141 participantes do teste.Um conselho independente de monitoramento de estudos disse que os dados estavam desatualizados, o que levou o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid, na sigla em inglês) a emitir uma declaração incomum que aumentou asde especialistas.A tempestade causada pelo episódio se somou àsque já pairam sobre o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. O uso do imunizante foi prejudicado por uma série de erros, incluindo a comunicação dos primeiros resultados do estudo no Reino Unido.Na Europa, a AstraZeneca ficou muito aquém das metas de, o que gerou uma forte reação de autoridades europeias e ameaças de proibição de exportação de vacinas, enquanto o bloco tenta assegurar doses em meio ao aumento de casos.Mais de 12 países europeus paralisaram a aplicação dodepois de relatos de coagulação sanguínea. A maior parte dos países voltou a distribuir as doses quando uma investigação não encontrou uma associação entre a vacina e a coagulação sanguínea.Nesta semana, o diretor do Niaidi, Anthony Fauci, se referiu ao últimocom a vacina como um "erro não forçado."Os últimos resultados da AstraZeneca, divulgados na noite desta quarta-feira (24/03), foramcom as conclusões preliminares publicadas na segunda-feira (22/03), com base em dados de um ensaio clínico obtidos até 17 de fevereiro.Além de constatar uma eficácia de 79% da vacina, os resultadosindicaram que o imunizante é ainda mais eficaz em participantes do estudo com 64 anos ou mais e que a dose é segura.O teste de fase 3 teve 32.449 participantes nos EUA, Peru e Chile. Cerca de 20% deles tinham 65 anos ou mais.O conjunto mais completo de dados mostrou uma eficácia de 85% da vacina entre os idosos. Adultos mais velhos são considerados maisa quadros graves da COVID-19, o que os faz um grupo de alta prioridade nos programas de vacinação globais.Apesar de as últimas informações da AstraZenecamais casos, a análise da farmacêutica ainda pode estar incompleta. A AstraZeneca disse que está revisando mais 14 casos para determinar se devem ser adicionados ao recorte final.Em ambas as análises, a vacina apresentou 100% de proteção contra casos graves da doença e hospitalização, embora os números desses casos severos tenham sidoNos últimos dados, oito voluntários do estudo desenvolveram casos sérios da doença, todos no grupo de voluntários que receberam o placebo, segundo a farmacêutica.Especialistas em saúde dizem que eficácia doé grande. Vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech apresentaram eficácia de 94% ou mais, enquanto a da Johnson & Johnson's teve eficácia de 66%.A AstraZeneca informou que apresentaria os resultados do estudo para revisão dos pares e publicação nas próximas semanas e que requisitaria uma autorização da Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) para a vacina. Na segunda-feira, executivos da farmacêutica disseram que pretendem apresentar os dados para a FDA emde abril.