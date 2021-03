Doria anuncia vacinação de professores e policiais de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 24, o início da vacinação para professores e policiais. Conforme o Estadão apurou, a vacinação de profissionais da segurança pública começará em 5 de abril e a dos profissionais de educação a partir do dia 12 de abril. A imunização para idosos de 69, 70 e 71 anos também foi antecipada em um dia e começa já na próxima sexta-feira, 26.



A imunização de profissionais da educação vai abranger todos os professores, da rede pública e privada. Na primeira etapa da vacinação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e outros profissionais que trabalham nas escolas das redes municipais, estadual e privada do Estado de São Paulo.



A vacinação dos profissionais da educação era uma demanda da categoria para a volta às aulas. O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, defendeu a inclusão dos professores nos grupos prioritários de vacinação e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chegou a encaminhar ofício ao Ministério da Educação pedindo que os profissionais da educação fossem colocados na fase 1 do calendário nacional de vacinação contra a covid-19.



O Plano Nacional de Imunização (PNI) orienta que a vacinação de profissionais da educação deve ocorrer após a imunização de idosos. Atualmente, o Estado de São Paulo está vacinando idosos na faixa dos 70 anos.



São Paulo é o primeiro Estado a vacinar professores, iniciativa que foi adotada por alguns países, como o Chile e a Argentina. Segundo estudo do movimento Vozes pela Educação e Fundação Lemann sobre a volta presencial no exterior, outros três países também colocaram os professores como prioritários na vacina: Reino Unido, França e Uruguai.