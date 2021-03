Feministas lançam campanha em combate ao feminicídio na quinta (25/03)

Campanha foi criada para combater o feminicídio no Brasil. (foto: Levante feminista contra o feminicídio/Reprodução)

de várias regiões do Brasil criaram acontra o feminicídio que será lançada por meio de live noa partir das 10h desta quinta-feira (25/03). O movimento, que já tem o apoio de mais de 25 mil assinaturas, se chama Levante Feminista contra o Feminicídio e conta com as hashtags #NemPenseEmMeMatar e #QuemMataUmaMulherMataAHumanidade.Segundo a assessoria de imprensa, a idéia da campanha partiu de umainformal por meio de grupos feministas nas redes sociais, entre a socióloga Vilma Reis, referência dos movimentos negros no país e integrante da Coalizão Negra Por Direitos, a filósofa Marcia Tiburi, escritora e artista, e a pesquisadora e assistente social Tania Palma.De acordo com a assessoria, as ativistas criaram um manifesto compartilhado publicamente nos grupos das redes sociais no dia (12/3), para tentar trazer mais pessoas para apoiar a. O manifesto cresceu rapidamente e em três dias o documento obteve mais de oito mil assinaturas.Atualmente, o movimento é composto por cerca de 200 pessoas que se articulampara a construção de uma ação conjunta pela vida das mulheres. Entre elas, estão mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, das águas, das florestas, antiproibicionistas, parlamentares, dos movimentos LBTQIA+ e de outros segmentos das organizações populares e da sociedade civil.Em nota, o manifesto pontua de formaque a existência de uma 'cultura de ódio' direcionada às mulheres brasileiras precisa chegar ao fim, e que a prática do crime de feminicídio 'nunca esteve tão ostensiva e extremista' quanto agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e, sobretudo, no contexto da pandemia do COVID-19, quando o isolamento social é necessário.Dados mostram que desde o início da pandemia, foi registrado aumento de 1,9% deste crime. Nos primeiros seis meses de isolamento, foram mortas 648 brasileiras, a maioria negras e vivendo emsocial.Vilma Reis contextualizou a idéia, dizendo que 'organizamos o levante feminista para conter ade mulheres no país. É a nossa forma de discordar dos decretos de armas e de toda essa onda misógina patriarcal que nós estamos vivenciando'.Já Tânia Palma explica que 'nós estamos fazendo umde base e queremos agregar o maior número de mulheres que pudermos, mesmo aquelas que não se entendem como feministas'.E Márcia Tiburi completa ressaltando que 'trata-se de uma guerraque precisa parar. O que desejamos com a nossa campanha é estancar esse banho de sangue que vem sendo promovido pelo machismo e pela espetacularização da violência que dele faz parte'.A campanha, que está divulgada nas redes sociais, terá ações pontuais em cada estado, organizadas pelas mulheres que vivem e conhecem aespecífica do feminicídio em cada lugar.