Governo da Bahia anuncia compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V

(foto: Divulgação) vacina Sputnik V. O ato ocorreu na segunda-feira (15/03), por meio de reunião virtual, entre o governador Rui Costa (PT), o CEO do Fundo Soberano, Kirill Allexandrovich Dmitriev, e o presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias. O primeiro lote com doses do imunizante chegará à Bahia no mês de abril. A notícia foi divulgada pelo Portal Operação Porto Seguro. Em mais um dia de combate à pandemia, o Governo da Bahia e o Fundo Soberano Russo celebraram o contrato para a compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V.





08:05 - 24/03/2021 País registra 3.158 mortes em 24h; nível de oxigênio em treze Estados preocupa momento tão difícil. O povo baiano e nordestino agradece muito essa ajuda e esperamos que, a partir dessa parceria, possamos concretizar outras parcerias com a Rússia e o laboratório”, explicou ao portal do estado De acordo com o site do Governo do estado da Bahia, na reunião, o governador Rui Costa agradeceu o apoio para viabilizar a chegada das vacinas de forma célere. “Foram seis meses de muito trabalho, com ação na Suprema Corte brasileira para viabilizar essa compra tão importante da Sputnik V e finalmente tudo deu certo. Estamos passando por uma crise muito profunda do sistema de saúde neste pior momento da pandemia. As vacinas nos ajudarão a passar por estetão difícil. O povo baiano e nordestino agradece muito essa ajuda e esperamos que, a partir dessa parceria, possamos concretizar outras parcerias com a Rússia e o laboratório”, explicou ao portal do estado

O CEO do Fundo Soberano Russo também agradeceu a parceria com o Governo da Bahia. “Esta parceria é muito importante para o nosso país, nesse contexto de acordos para a produção de vacinas contra o coronavírus. Nossa parceria começou no primeiro dia em que assinamos o protocolo de intenções e estamos à disposição executar a aquisição das vacinas da melhor forma possível. Lembramos que a Sputnik V já foi vendida para 51 países”, afirmou Kirill Allexandrovich Dmitriev ao portal do estado





Um casal de moradores de Porto Seguro torce para a vacina chegar rápido. Rosemary Sousa, com 45 anos, espera que seja mais rápido o processo de vacinação. “Torço muito para chegar logo, estamos no pior momento da doença”, lamenta. Seu marido, Carlos Dutra, já teve o vírus, mas não precisou ser internado. “Eu tive sintomas leves, mas só vamos ficar tranquilos quando a vacinação chegar de vez”, conclui.





Em um esforço para reduzir a pressão na rede assistencial que atende pacientes com o diagnóstico de coronavírus (Covid-19), a Bahia abriu 102 novos leitos, sendo 30 de terapia intensiva (UTI). Do total, 46 foram abertos em Salvador e 50 distribuídos entre os municípios de Feira de Santana, Caetité, Guanambi e Alagoinhas





No desafio de assegurar as escalas de profissionais de saúde e a infraestrutura necessária, foram abertos novos leitos na Arena Fonte Nova (16), Hospital das Clínicas (30), Hospital Regional Dantas Bião (3), Hospital Estadual da Criança (23), Hospital Geral Clériston Andrade (10), Hospital do Câncer de Caetité (10) e Hospital Regional de Guanambi (10) nas últimas 48 horas.