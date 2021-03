Vacinação por drive-thru é temporariamente desativada na cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo informou que os 19 postos de vacinação drive-thru da cidade serão suspensos até o início da próxima fase da campanha de imunização contra a covid-19. Segundo o governo do Estado, a nova etapa começa no próximo sábado, dia 27, e abrange idosos de 69 a 71 anos. A Prefeitura disse que a decisão de interromper a vacinação drive-thru foi tomada porque 84% dos idosos entre 72 e 74 anos, público-alvo atual, já foram vacinados na capital.



A campanha segue normalmente para integrantes dos grupos elegíveis nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas. No sábado, os postos drive-thru devem ser reabertos.



Para receber a vacina, o idoso deve apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. Não é necessário agendar horário. O governo pede que os grupos elegíveis para a vacina realizem um pré-cadastro no site Vacina Já. Isso agiliza o atendimento e evita aglomerações, mas não é obrigatório.