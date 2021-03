Vacinados contra a COVID-19 no Brasil chegam a 5,43% da população

Nas últimas 24 horas 508.366 pessoas foram vacinadas (foto: Kiril Kudryavtsev/Agence France Presse/Estadão Conteúdo)

O número de pessoascom ao menoscontra a COVID-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira (19/3), a 11.492.854, o equivalente ada população total. Nas últimas, 508.366 pessoas receberam a, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 11 milhões de vacinados, 4.122.203 receberam a, o que representa 1,95% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 95.080 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 603.446 imunizantes nesta sexta-feira.Em termos proporcionais, oé o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 9,11% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no, onde 3,18% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em(3,32 milhões), seguido por(996 mil) e(858 mil).UFNúmero de vacinados com ao menos a primeira doseProporção de vacinados em relação ao total da população localTOTAL - 11.492.854 - 5,43%AM - 383.345 - 9,11%

SP - 3.323.785 - 7,18%

DF - 193.359 - 6,33%

MS - 173.923 - 6,19%

RS - 700.716 - 6,13%

PB - 238.519 - 5,90%

BA - 858.552 - 5,75%

PE - 496.204 - 5,16%

CE - 470.398 - 5,12%

ES - 199.649 - 4,91%

PR - 553.135 - 4,80%

RJ - 833.020 - 4,80%

MG - 996.660 - 4,68%

RN - 164.167 - 4,65%

RR - 28.862 - 4,57%

GO - 324.481 - 4,56%

SC - 321.238 - 4,43%

SE - 102.364 - 4,41%

AC - 39.375 - 4,40%

AL - 136.622 - 4,08%

PI - 129.911 - 3,96%

AP - 33.262 - 3,86

TO - 60.692 - 3,82%

MA - 264.085 - 3,71%

MT - 127.735 - 3,62%

RO - 62.468 - 3,48%



PA - 276.327 - 3,18%