Colapso: idoso morre após ser atendido em chão de UPA no Piauí

Por não haver mais leitos, a equipe da UPA precisou atender o paciente no chão da unidade. Ele não resistiu e morreu (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A foto de umque morreu no chão de uma(UPA) em, após ter complicaçõeschocou os brasileiros.Nessa quinta-feira (18/3), o Brasil chegou a 11.787.600 casos dee 287.795 óbitos desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Foi o 20º dia seguido com novo recorde na média de mortes pela doença.