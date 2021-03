Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada

A Fuvest divulgou nesta quarta-feira, 17, a lista dos candidatos convocados na primeira chamada no vestibular de 2021. Foram selecionados 8.242 candidatos, que devem realizar a matrícula virtual pela internet de 19 a 23 de março.



A Fuvest é o principal vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo (USP). Além das 8,2 mil vagas pela Fuvest, outras 2.905 vagas são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



A matrícula dos selecionados pela Fuvest será realizada em duas etapas virtuais obrigatórias no site da USP a partir do dia 19 de março. A lista da segunda chamada será divulgada no dia 29 de março.



O início das aulas na USP está previsto para o dia 12 de abril e o primeiro semestre deverá ser realizado de forma remota. A universidade está em fase de máxima restrição por causa do agravamento da pandemia do coronavírus.



O vestibular da Fuvest foi realizado em meio ao aumento do número de infecções pela covid-19 no Estado. Mais de 130 mil estudantes se inscreveram para as provas, realizadas em 148 locais de prova neste ano. Houve redução de estudantes por sala, mas foram registradas aglomerações na entrada das escolas onde a prova foi aplicada.