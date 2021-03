Covid: Doria diz que quadro é 'dramático' e que anunciará novas medidas em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), classificou o cenário de disseminação do novo coronavírus no País e no Estado de São Paulo como "dramático" e informou que novas medidas para tentar controlar as infecções pelo vírus devem ser anunciadas nesta quarta-feira, dia 17. A declaração foi dada no Instituto Butantan, na capital paulista, durante a liberação de mais 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).



Doria afirmo que o Centro de Contingência está em reunião prevista para terminar por volta das 11h e que as medidas devem ser anunciadas na coletiva às 12h45. "Anunciaremos as medidas adicionais, que, certamente, terão de ser adotadas. Estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. São Paulo, com a orientação do Centro de Contingência da covid-19, adotará novas medidas a partir dessa decisão."



Vacina



De acordo com o governador, mais de 5 milhões de doses da Coronavac foram repassadas ao Ministério da Saúde apenas nesta semana e, até o momento, 22,6 milhões de doses já foram distribuídas. A meta é entregar 46 milhões de doses até abril.