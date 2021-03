Número de pacientes internados é 64% superior a pico da 1ª onda, diz Gorinchteyn

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que nesta segunda-feira (15) o Estado registra 10.244 pacientes internados em leitos de UTI, número 63,9% superior ao pico registrado durante a primeira onda no ano passado.



Segundo informou, o Estado registra média de ocupação de 88,4% dos leitos de UTI. Dos 645 municípios paulistas, 63 registraram na última semana ocupação total dos leitos de terapia intensiva. Na Região Metropolitana de São Paulo, o número médio da ocupação é de 90%. Por dia, cerca de 180 novos pacientes ingressam no tratamento intensivo no Estado.



De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra alta semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 23,8% em novos casos. Novos óbitos avançam 35% e novas internações apresentaram alta de 19% Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos avançam 29,6%, novos óbitos, 30,2% e novas internações, 19,8%.



Nesta segunda-feira, o governo estadual anunciou a inauguração até o fim do mês de nova estrutura de hospital de campanha, com 130 leitos de enfermaria e 50 de UTI. O Estado de São Paulo registra até o momento, 2.208.242 casos de contaminação pela covid-19 e 64.223 mortes pela doença.