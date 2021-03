Bahia prorroga medidas restritivas em Salvador e região metropolitana

O governo baiano publicou neste domingo (14) decreto que estende por mais uma semana, até o dia 22 de março, as medidas restritivas na capital Salvador e região metropolitana para conter a circulação do novo coronavírus.



Com isso, segue vedada, das 20h às 5h, a circulação de pessoas por motivos que não sejam de "saúde ou comprovada urgência". Funcionam somente as atividades relacionadas à saúde e enfrentamento da pandemia - como farmácias e hospitais -, à comercialização de alimentos e à segurança. Restaurantes podem funcionar apenas no modelo de entrega em domicílio.



Volta às aulas



Nesta segunda-feira, dia 15, a Bahia retoma as aulas na rede estadual de ensino pelo modelo remoto. "Tenho absoluta convicção de que teremos toda a dedicação dos professores, que a partir de hoje também darão a sua contribuição para essa juventude", disse o governador Rui Costa (PT) hoje durante transmissão de aula inaugural. As aulas serão transmitidas pelo canal Educa Bahia, disponível por televisão e internet.