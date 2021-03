Itamaraty adia as provas do concurso para diplomatas; confira nova previsão

adiamento das provas do concurso público para a carreira de diplomata, em decorrência da pandemia do novo coranavírus. Atenção, concurseiros! O Instituto Rio Branco anunciou nesta segunda-feira (15/03) odas provas do concurso público para a carreira de diplomata, em decorrência da pandemia do novo coranavírus.









Veja o comunicado completo:



"A Conselheira do quadro de pessoal do Ministério das Relações Exteriores, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por portaria de delegação de competência da Diretora-Geral do Instituto Rio Branco, de 2 de outubro de 2020, torna público o adiamento da prova objetiva da Primeira Fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2020, prevista no subitem 5.2 do Edital nº 4, de 17 de fevereiro de 2021, e informa que a data provável para a sua realização será em 30 de maio de 2021, em vista da situação de emergência de saúde pública da pandemia de COVID-19. O novo cronograma de provas e atividades será publicado oportunamente."





O concurso



De acordo com o regulamento, são 25 vagas para a classe inical de terceiro-secretário, sendo 18 para ampla concorrência, cinco para negros e duas para candidatos com deficiência. O concurso será realizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).





A remuneração inicial do posto no Brasil é de R$ 19.199,06 (valor bruto). Para concorrer é necessário ser brasileiro nato; apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); ter idade mínima de 18 anos; entre outros requisitos.