Governo do Rio anuncia que compra de 5 milhões de doses de vacina contra covid-19

O governo do Estado do Rio decidiu comprar 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, em um gasto estimado de até R$ 300 milhões. Mas a negociação não foi concluída e, por enquanto, nem a marca do imunizante foi definida - o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), quer priorizar o fabricante que puder entregar mais rapidamente as doses.



A intenção de compra foi confirmada ao Estadão na noite deste sábado (13) pela assessoria de imprensa do governo do Estado. A negociação será coordenada pelo Comitê Estadual para a aquisição de vacinas, criado na sexta-feira (12) e composto pelo governador, pelo procurador-geral do Estado, Bruno Teixeira Dubeux, pelo controlador-geral do Estado, Francisco Ricardo Soares, e pelos secretários estaduais de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e da Casa Civil, Nicola Moreira Miccione. O decreto que criou esse comitê também autorizou o Estado do Rio a firmar parcerias com municípios e demais entes federativos para a aquisição de vacinas e insumos necessários ao combate à pandemia de Covid-19.



No Twitter, o governador em exercício escreveu, na noite deste sábado: "Vamos ter vacinas! Agradeço toda (sic) população fluminense pela compreensão e colaboração nesse momento que estamos enfrentando. Sabemos que não está sendo fácil, mas tenho certeza que com diálogo, parceria e ajuda de todos, vamos conseguir passar por essa fase!". Horas antes, Castrou havia publicado: "Fiquei em contato durante toda a manhã com secretários, prefeitos e governadores para tratar da compra de vacinas. Seguimos analisando de perto os números da covid fornecidos pela Secretaria de Saúde, discutimos sobre as medidas preventivas e sabemos que esta hora é de união."



Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Castro vinha dizendo confiar no Plano Nacional de Imunização, iniciativa do Ministério da Saúde. Mas na última sexta-feira, depois que duas leis autorizaram a compra de imunizante pelos Estados, o governador do Rio anunciou que tentaria comprar doses de vacinas, sem a intermediação do governo federal.



Na próxima segunda-feira (15) o governador deve anunciar mais detalhes sobre a compra dessas doses de vacina.