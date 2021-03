Anvisa proíbe máscaras de acrílico e face shields em aeroportos e aeronaves

As pessoas só poderão ficar sem a máscara quando estiverem fazendo hidratação ou alimentando crianças de idade inferior a 12 anos, idosos ou viajantes que necessitem de dieta especial por recomendação médica (foto: Lucas Bretas/EM/D.A Press)

A Anvisa aprovou nesta quinta-feira, 11, uma nova resolução de sua Diretoria Colegiada que proíbe máscaras ou proteções com aberturas nose aeronaves. A intenção é evitar a entrada e saída de gotículas e com isso a possível contaminação em um momento em que a pandemia de COVID-19 cresce o Brasil.As novassão mais rigorosas e proíbem o uso de bandanas, lenços e protetores faciais do tipo "face shield", assim como máscaras de acrílico ou de plástico transparente e as com válvula de expiração dos tipos N95 ou PFF2, segundo a agência."O uso daé um ato de cidadania. Uma medida em defesa da própria vida e do próximo", disse o diretor Alex Machado Campos, responsável pela Quinta Diretoria da Anvisa e relator da mudança na RDC."Para mitigar a propagação doe, consequentemente, o surgimento de novas variantes, é preciso reforçar o distanciamento social, a higienização das mãos e o uso de máscaras faciais. Dentre essas ferramentas para a proteção da saúde, é importante destacar o uso eficaz das máscaras, especialmente pela população que transita por ambientes confinados e coletivos".A Anvisa lembra ainda que as "máscaras N95 e PFF2 sem válvula seguem recomendadas. "As máscaras de tecido confeccionadas artesanal ou industrialmente com material como algodão e tricoline continuam permitidas, mas devem possuir mais de uma camada de proteção e ajuste adequado ao rosto", diz o comunicado.Outro detalhe importante é que as pessoas só poderão ficar sem a máscara quando estiverem fazendo hidratação ou alimentando crianças de idade inferior a 12 anos, idosos ou viajantes que necessitem de dieta especial por recomendação médica. Isso vale inclusive para quando estiverem dentro das aeronaves."A Agência pretende contribuir para a implementação de uma nova cultura sanitária brasileira por meio da mudança comportamental da população para uma nova etiqueta no controle da pandemia", afirma o diretor Alex Campos, lembrando que as mudanças começam a valer a partir de 25 de março.