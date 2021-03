Opas: cepa de Manaus parece transmitir mais, mas não se sabe se é mais virulenta

Gerente de Incidente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri afirmou nesta quarta-feira, 10, que a entidade tem monitorado a variante P.1 da covid-19, localizada inicialmente em Manaus. Segundo ele, há estudos em andamento no Brasil sobre a cepa, com resultados preliminares apontando que ela teria maior potencial de transmissão, mas ainda não se sabe se uma maior virulência.



"Para a transmissibilidade, os dados preliminares parecem apoiar a hipótese de maior transmissibilidade", disse Aldighieri, durante entrevista coletiva virtual da entidade. Segundo ele, o mesmo foi apontado para a variante detectada inicialmente no Reino Unido em dezembro do ano passado.



"Quanto à severidade, não temos neste momento estudos finalizados ou dados preliminares que apoiem a hipótese de maior severidade", comentou ele.