Número de vacinados contra covid no País chega a 8,7 milhões; 4,13% da população

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 9, a 8.736.891, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 4,13% da população total. Nas últimas 24 horas, 238.962 pessoas receberam a primeira dose do imunizante.



Do total de imunizados, 2.975.266 receberam a segunda dose da vacina. O porcentagem da população que já recebeu a vacinação completa com as duas doses é de 1,41%. Nas últimas 24 horas, 126.419 receberam o reforço do imunizante, segundo dados fornecidos por 20 Estados.



O maior número de vacinados está em São Paulo (2,5 milhões), seguido por Minas (700 mil) e Rio (666 mil), Estados que lideram as estatísticas absolutas. (Portal Estadão.com)