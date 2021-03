Brasil bate novo recorde e registra 1.972 mortes por COVID-19 em 24 horas

Quase 270 mil pessoas morreram por COVID-19 no Brasil desde o início da pandemia (foto: STR/AFP)









O número de infectados pela doença também não para de subir no Brasil. De acordo com os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram 70.764 casos confirmados de COVID-19 contabilizados nas últimas 24 horas. No total, 11.122.429 pessoas tiveram coronavírus.





São Paulo é o estado com a maior quantidade de casos confirmados e de mortes provocadas pelo coronavírus. O balanço aponta que 2.134.020 pessoas já se infectaram com a doença, que foi a causa da morte de 62.101 pessoas. Minas Gerais, por sua vez, é o segundo estado com mais diagnósticos positivos de coronavírus, com 928.402. A localidade já registrou 19.605 vidas perdidas por causa da doença.

