'Municípios contra o coronavírus' lançam campanha pró-vacina; veja o vídeo

Municípios lançam vídeo para incentivar a vacinação contra a COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) vacinação em massa contra a COVID-19 no Brasil e com o intuito de incentivar a população a se vacinar, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) lançou, nesta segunda-feira (8/3), o vídeo oficial de sua campanha pró-vacina. O material vai ser distribuído pelas redes sociais e prefeituras de todo o país. Em defesa daem massa contra ano Brasil e com o intuito dea população a se vacinar, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) lançou, nesta segunda-feira (8/3), ooficial de sua. O material vai ser distribuído pelas redes sociais e prefeituras de todo o país.





A entidade entende que apenas a vacinação em massa da população brasileira permitirá a retomada das atividades econômicas. Por isso, se posicionou em nota, recentemente, reforçando a urgência da vacinação por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) e em favor do fortalecimento do federalismo brasileiro. Na ocasião, a CNM pediu agilidade na compra e na distribuição das vacinas por parte da União.





No site “Municípios contra o Coronavírus” estão disponíveis, desde o início da pandemia, informações e orientações técnicas para serem usadas pelos gestores municipais. Em janeiro, a entidade iniciou a campanha “Municípios unidos contra o coronavírus”, para informar a comunidade local sobre a campanha de imunização contra a COVID-19.





Foram disponibilizadas peças gráficas uma nota técnica, com um plano de Comunicação em Saúde sobre a vacinação contra a doença. Agora, o vídeo é mais um dos materiais disponíveis na plataforma. Veja:

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz