Wellington Dias, do Fórum de Governadores, terá reunião com Pazuello na Fiocruz

Depois de quebras no cronograma de vacinação, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), representando o Fórum Nacional de Governadores, onde coordena a temática de vacina, solicitou agenda com a Fiocruz.



A reunião na sede da Fiocruz, no Rio, foi confirmada para amanhã,8, às 10h, com presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazzuello. Segundo vídeo postado pelo governador, "precisamos garantir segurança, para que possamos vacinar todos com mais de 60 anos, grupo que responde por 70% das internações e dos óbitos", disse o governador.