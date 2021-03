SP susta vacinação em drive-thrus após imunizar mais de 90% dos 77 anos ou mais

A Prefeitura de São Paulo suspendeu a vacinação no sistema de drive-thru, que voltará a funcionar após o anúncio do governo do Estado na segunda-feira, 8, das novas faixas etárias para o plano de imunização contra a covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alega que já aplicou 882.110 vacinas, sendo 678.649 com a primeira e 203.461 com a segunda dose (dados contabilizados até 4 de março), e que mais de 90% dos grupos prioritários já tinham sido vacinados até sexta-feira, 5. Na faixa entre 80 e 84 anos o alcance foi de 95% e entre 77 e 79 anos atingiu mais de 90% dos idosos.



Com a vacinação suspensa em drive-thrus da capital paulista, as equipes responsáveis por este atendimento foram remanejadas para as unidades de saúde, que possuem uma demanda grande de pessoas. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das 82 UBS’s/AMA’s integradas para a imunização.



Recomendação



A SMS recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.



Critérios para a imunização



Nesta fase da campanha, seguindo os critérios dos programas Estadual e Nacional de Imunização, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município, até o momento:



- Idosos (com mais de 77 anos - a partir de 3/3/2021);



- Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);



- Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);



- População indígena vivendo em terras indígenas;



- Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos a partir de 12/02/2021);



- Trabalhadores da saúde (conferir os grupos de acordo com instrutivos do Vacina Sampa);



- Profissionais Sepultadores, Veloristas, Cremadores e Condutores de Veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.



Segunda dose



Para a segunda aplicação, também de acordo com os programas Nacional, Estadual e Municipal, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPI’s), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital.



No site VacinaSampa também é possível acessar a relação de todas as UBS que contam com a vacinação no sistema drive-thru.