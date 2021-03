OMS/Tedros: Covax já entregou mais de 20 mi de doses de vacinas para 20 países

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou nesta sexta-feira, 5, que o programa Covax já distribuiu mais de 20 milhões de doses de coronavírus para 20 países, mas afirmou que o ritmo de imunização ainda ocorre de forma mais lenta do que a ideal.



Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, Tedros destacou uma série de barreiras para o aumento da produção dos imunizantes, entre eles a proibição de exportação de insumos por alguns países. Ele defendeu o fechamento de parcerias entre farmacêuticas, como a da Johnson & Johnson (J&J;) com a Merck, para acelerar a produção.



Tedros abordou ainda a questão da saúde mental durante a pandemia. Para ele, a covid-19 deixará traumas por muito tempo, "maiores que qualquer outro depois da Segunda Guerra Mundial". Diretor de emergências da OMS, Michael Ryan disse que é preciso fornecer uma rede de apoio para as pessoas e também se disse preocupado de que haja uma falsa sensação de que a doença já foi superada.



Já a epidemiologista responsável pela resposta da entidade ao vírus, Maria Van Kerkhove, comentou que, nas últimas semanas, tem havido uma mudança no perfil das pessoas internadas por covid-19, com queda gradual da idade.