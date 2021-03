COVID-19: Locutora lê relato emocionado de ouvinte que perdeu o pai

Os apresentadores lendo o relato da ouvinte que perdeu o pai, vítima da COVID-19 (foto: Reprodução Twitter) COVID-19. O e-mail da jovem emocionou os ouvintes, que comentaram na postagem do perfil do programa no Twitter. Na tarde desta quinta-feira (4/3), durante o programa Estúdio CBN, a locutora e apresentadora Tatiana Vasconcellos leu o relato da ouvinte Melissa, que perdeu o pai há dois meses, vítima da. O e-mail da jovem emocionou os ouvintes, que comentaram na postagem do perfil do programa no Twitter.





“A vida de quem continua? Faz pouco mais de 2 meses que eu perdi meu pai para a COVID. Ele tinha 74 anos e morria de medo de pegar essa doença.”





Segundo Melissa, ele dizia que se pegasse não sobreviveria. Mas, se preocupava mais ainda com a vida da esposa, com quem era casado há 53 anos. Ela conta que foi diagnosticada com coronavírus em outubro do ano passado e ficou 14 dias sem sair do quarto. E era o pai quem levava as refeições até a porta do quarto dela. Ela acabou se recuperando, mas no início do ano, o pai apresentou sintomas, foi internado, intubado e morreu 12 dias após a internação.





“Talvez se essas pessoas receberem seus pais como eu recebi, o corpo do meu dentro de um saco preto e num caixão lacrado, elas entendam que a vida nunca mais será a mesma e que continua sem uma vida na sua vida”, completou.





Nos comentários da postagem do perfil do programa no Twitter, vários ouvintes deixaram mensagens emocionadas com o relato e revoltados com a postura dos negacionistas.





“Meu Deus, que coisa triste. É desolador", disse um dos ouvintes.





“Se alguém ouviu esse relato e ainda assim não se sensibilizou e continuou defendendo o presidente negacionista, essa pessoa perdeu qualquer resquício de humanidade”, disse outro seguidor.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria