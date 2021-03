Rossieli defende volta às aulas, mas reforça: quem puder permaneça a distância

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, ressaltou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 3, a importância das aulas presenciais, que serão mantidas no Estado mesmo com o recrudescimento da covid-19 e endurecimento, em todo o Estado, das medidas de contenção da doença. No entanto, Soares aconselhou que quem tem condições de manter seus filhos estudando remotamente "permaneça a distância".



Na defesa da medida, o secretário ressaltou que outros países, como França e Inglaterra, também têm mantido o funcionamento das escolas mesmo com as medidas restritivas impostas para conter a disseminação do novo coronavírus.



Segundo anunciado na coletiva, redes públicas estaduais e municipais, além de redes privadas, podem definir seu próprio plano de retorno às aulas, sendo que a frequência presencial não é obrigatória.