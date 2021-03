Veja: pacientes e funcionários são assaltados em clínica odontológica no DF

Imagens mostraram o momento de terror vividos por uma das funcionárias (foto: Material cedido ao Correio) segurança, obtidas pelo Correio, registraram a ação dos criminosos (veja o vídeo abaixo). Pacientes e funcionários que estavam no consultório odontológico do Sindicato dos Frentistas de Brasília (Sinpospetro-DF), na QR 3, da Candangolândia, foram surpreendidos, na tarde desta terça-feira (2/3), por uma dupla armada. Imagens do circuito interno de, obtidas pelo Correio, registraram a ação dos criminosos (veja o vídeo abaixo).









Em outra câmera de segurança, o funcionário está sentado na recepção, quando é surpreendido pelos assaltantes. Um deles aponta a arma e corre para as salas do consultório, enquanto o outro rouba o celular da vítima e pede para que ele abra uma porta.

Pacientes e funcionários são assaltados em clínica odontológica no DFhttps://t.co/fu7X1OhVCP pic.twitter.com/qIqzg9XPXH — Estado de Minas (@em_com) March 3, 2021



Poucos segundos depois, uma funcionária, que aparenta estar tirando o intervalo, é interrompida enquanto come. Ao ver o assaltante, ela corre para uma das salas e o criminoso a segue apontando a arma para a mulher. Na sala, as imagens são nítidas e mostram o momento de terror passado pela trabalhadora.





A ação dura menos de dois minutos, tempo suficiente para a dupla levar cinco celulares, um notebook, um relógio e R$ 900 do caixa. Na última filmagem, é possível ver os dois fugindo em meio ao movimento de carros. Dois dos aparelhos roubados foram jogados pelos criminosos no meio da rua, por terem serviço de rastreamento.





Prejuízo



O diretor do sindicato, Willian Ferreira, 39 anos, contou que essa foi a primeira vez que a clínica foi assaltada. O prejuízo estimado, segundo ele, chega a R$ 7 mil. “Foi um momento de terror enfrentado pelos pacientes e funcionários. Haviam pessoas sendo atendidas no momento do crime. Temos sistema de segurança, mas não foi capaz de inibir a ação dos bandidos”, lamentou.





Um boletim de ocorrência foi registrado na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). Na noite desta terça-feira, a equipe da perícia esteve no local. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.