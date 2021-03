Confira quais bancos públicos têm concurso previsto para 2021

(foto: DEPOSITPHOTOS) concursos públicos em 2021! Até o momento, foram anunciadas 220 vagas para a área de tecnologia da informação, mas também há oportunidades para técnico bancário, carreira de nível médio. A remuneração inicial chega a R$ 3,8 mil, além de diversos benefícios. Fique por dentro: Três bancos públicos confirmaram novospúblicos em 2021! Até o momento, foram anunciadas 220 vagas para a área de tecnologia da informação, mas também há oportunidades para técnico bancário, carreira de nível médio. Ainicial chega a R$ 3,8 mil, além de diversos benefícios. Fique por dentro:





planejamento. De acordo com a assessoria de imprensa do banco, os estudos para a publicação do edital de abertura estão avançados! A seleção procura contratar jovens profissionais que desejam construir carreira em diferentes áreas da tecnologia, como analytics, inteligência artificial, desenvolvimento de software e aplicativos, dentre outras. O concurso, de âmbito nacional, exigirá conhecimento na área de TI. Os 120 profissionais aprovados na seleção deverão passar por uma imersão tecnológica oferecida pelo banco. A previsão é de um salário inicial de cerca de R$ 3,8 mil, somando diversos benefícios. Anunciado em agosto de 2020, com 120 vagas previstas para a área de tecnologia da informação, o concurso público do Banco do Brasil segue em fase de. De acordo com a assessoria de imprensa do banco, os estudos para a publicação do edital de abertura estão avançados! A seleção procura contratar jovens profissionais que desejam construir carreira em diferentes áreas da tecnologia, como analytics, inteligência artificial, desenvolvimento de software e aplicativos, dentre outras. O concurso, de âmbito nacional, exigirá conhecimento na área de TI. Os 120 profissionais aprovados na seleção deverão passar por uma imersão tecnológica oferecida pelo banco. A previsão é de um salário inicial de cerca de R$ 3,8 mil, somando diversos benefícios. Saiba mais!





Banco de Brasília

resposta ao Papo de Concurseiro, o banco informou que com a autorização para a realização de novo concurso, o órgão segue, agora, com os procedimentos para contratação da banca que vai realizar o certame. O próximo concurso público do Banco de Brasília (BRB) foi autorizado pelo presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, nesta segunda-feira (1/3). De acordo com o anúncio, o concurso será lançado no segundo semestre de 2021 e ofertará 100 vagas, sendo 50 imediatas e 50 para o cadastro de reserva, para a carreira de Tecnologia da Informação (TI). Emao Papo de Concurseiro, o banco informou que com a autorização para a realização de novo concurso, o órgão segue, agora, com os procedimentos para contratação da banca que vai realizar o certame. Saiba mais!





Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia (Basa) confirmou, ao blog Papo de Concurseiro, que um novo concurso público para contratação de técnicos bancários deverá ser aberto no segundo semestre de 2021! Ainda segundo a instituição, o planejamento e estudos iniciais para o certame já começaram!





edital, foi ofertado aos técnicos bancários remuneração no valor de R$3.698,55 para jornada de trabalho de 30 horas por semana. O cargo de técnico bancário tem, como pré-requisito, ensino médio completo. Cabe ao profissional da área efetuar serviços como atendimento ao cliente, auxílio na efetuação de empréstimos, comercialização de produtos e serviços e captação de recursos. No último, foi ofertado aos técnicos bancários remuneração no valor de R$3.698,55 para jornada de trabalho de 30 horas por semana. Saiba mais!





Inscrições abertas para o Banco do Estado de Sergipe

especialidade de desenvolvimento, na área de informática. Os interessados já podem se inscrever no concurso público do Banco do Estado de Sergipe (Banese). A seleção ficará aberta até 22 de março, pelo site do Cebraspe. O edital conta com 45 vagas de níveis médio e superior e todas as chances são para a carreira de técnico bancário, com remuneração inicial de R$ 2.223,60 a R$ 4.361,94. As vagas são distribuídas entre cargos de técnico bancário I, que exige nível médio de formação, e técnico bancário III nade desenvolvimento, na área de informática. Saiba mais sobre o concurso!





*Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco