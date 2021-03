COVID-19: Hospital de Porto Alegre coloca mortos em contêineres

Não há mais leitos de UTI disponíveis em vários hospitais de Porto Alegre (foto: Michael Dantas/AFP) COVID-19 em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é trágica. Nesta terça-feira (2/3), o superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento – o maior da rede privada da cidade –, Luiz Antônio Nasi, disse que a unidade superou os limites de capacidade até mesmo para acomodar as pessoas que morreram e que contrataram um contêiner para colocar as vítimas. A situação daem, capital do Rio Grande do Sul, é trágica. Nesta terça-feira (2/3), o superintendente médico do– o maior da rede privada da cidade –, Luiz Antônio Nasi, disse que a unidade superou os limites de capacidade até mesmo para acomodar as pessoas que morreram e que contrataram umpara colocar as vítimas.









"É um campo de guerra. Todo mundo sendo mobilizado no hospital, médicos, anestesistas, enfermeiros de todas as áreas. Estamos, realmente, com uma situação calamitosa", afirmou Nasi durante entrevista para a GloboNews.





O hospital registrou na manhã desta terça-feira a maior ocupação de leitos de UTI. Foram 119,7% de lotação, de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal da Saúde, considerando a capacidade total e a lista de espera.





“A nossa lista do morgue (onde os cadáveres são acomodados nos hospitais) ultrapassou a capacidade. Estamos contratando um contêiner para poder colocar as vítimas", relatou Nasi.